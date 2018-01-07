"Украинские атаманы" пропустят предстоящий сезон Всемирной серии бокса

Благодаря официальной церемонии жеребьевки команды были распределены по трем группам. Стоит отметить, что впервые в истории проведения соревнований Всемирной серии бокса команды в групповом раунде были разделены по континентальным принципу. Команды с разных континентов встретятся между собой исключительно на стадии плей-офф.

Среди новичков соревнований — Хорватия “Croatian Knights”, которая будет выступать в серии WSB впервые в своей истории.

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Список команд-участниц:

Континент — Америка: Куба — “Cuba Domadores”, Венесуэла — “Venezuela Caciques”, Колумбия — “Colombia Heroicos”

Континент — Европа: Хорватия — “Croatian Knights”, Франция — “Fighting Roosters”, Англия — “British Lionhearts”, Италия — “Italia Thunder”

Континент — Азия: Китай — “China Dragons”, Индия, Казахстан — “Astana Arlans”, Россия — “Patriot Boxing Team”.

Добавим также, команда “Украинские атаманы” второй сезон подряд пропускать данные соревнования.