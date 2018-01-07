"Українські отамани" пропустять майбутній сезон Всесвітньої серії боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Всесвітня серія боксу (WSB) назвала імена команд-учасниць VIII сезону змагань, серед яких не виявилося представника від України. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН.
Завдяки офіційній церемонії жеребкування команди були розподілені по трьох групах. Варто відзначити, що вперше в історії проведення змагань Всесвітньої серії боксу команди у груповому раунді були розділені за континентальним принципом. Команди з різних континентів зустрінуться між собою виключно на стадії плей-оф.
Серед новачків змагань — Хорватія “Croatian Knights”, яка виступатиме у серії WSB вперше у своїй історії.
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Список команд-учасниць:
Континент — Америка: Куба — “Cuba Domadores”, Венесуела — “Venezuela Caciques”, Колумбія — “Colombia Heroicos”
Континент — Європа: Хорватія — “Croatian Knights”, Франція — “Fighting Roosters”, Англія — “British Lionhearts”, Італія — “Italia Thunder”
Континент — Азія: Китай — “China Dragons”, Індія, Казахстан — “Astana Arlans”, Росія — “Patriot Boxing Team”.
Додамо також, команда “Українські отамани” другий сезон поспіль пропускатиме дані змагання.