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"Я рассчитываю на тебя" - украинские воины поздравили школьников с Днем знаний - видео

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. На официальном Telegram Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины опубликовано видео в котором наши защитники поздравляют школьников с Днем знаний и призывают хорошо учиться, ведь знания и культура - это то, что отличает нас от врага, передает УНН.

Цитата

"Первое сентября. День знаний. Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения. Школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям. Но главное, что наши дети будут учиться. А наши воспитатели, учителя и преподаватели - будут учить. Потому что знания и культура - это то, что отличает нас от врага. Это те столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", - говорится в сообщении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Сегодня в Украине отмечается День знаний и начинается новый учебный год. Второй год подряд украинские школьники приступают к учебе в условиях полномасштабной российской агрессии. Как и в прошлом году форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе, наличия укрытий в учебных заведениях.

Ожидается, что в этом году в учебные заведения пойдут около 340 тысяч первоклассников. Такую цифру озвучил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

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