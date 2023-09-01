"Я розраховую на тебе" - українські воїни привітали школярів з Днем знань - відео

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"Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі - будуть навчати. Бо знання та культура - це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", - йдеться в повідомленні Головнокомандувача Збройних Сил України.

Доповнення

Сьогодні в Україні відзначається День знань і розпочинається новий навчальний рік. Другий рік поспіль українські школярі приступають до навчання в умовах повномасштабної російської агресії. Як і минулого року форма навчання залежатиме від безпекової ситуації у кожному регіоні, наявності укриттів у навчальних закладах.

Очікується, що цього року до навчальних закладів підуть близько 340 тисяч першокласників. Таку цифру озвучив заступник голови МОН Андрій Вітренко.

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