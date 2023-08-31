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День знань: скільки першокласників цього року підуть до школи, як відбуватиметься навчання у прифронтових регіонах

Київ • УНН

 • 449874 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні в Україні відзначається День знань і розпочинається новий навчальний рік. Другий рік поспіль українські школярі приступають до навчання в умовах повномасштабної російської агресії, пише УНН.

Чи всі зможуть відвідувати школу

Як і минулого року форма навчання залежатиме від безпекової ситуації у кожному регіоні, наявності укриттів у навчальних закладах. Особлива увага у питаннях безпеки приділяється прифронтовим областям.

Зокрема, у Харківській області проводити навчання в очному форматі будуть виключно за умови наявності в навчальному закладі захисної споруди, що відповідає вимогам безпеки. У 664 школах регіону переважатиме дистанційне навчання.

У Дніпропетровській області змішаному форматі працюватимуть 540 шкіл, ще 25 — офлайн.

Більше 60% закладів освіти Запорізької області готові до змішаної форми навчання. Однак, з міркувань безпеки навчальний рік розпочинатимуть дистанційно.

Так само онлайн “сядуть за парти” і майже 69 тисяч школярів Херсонської області.

У Миколаївській області до очного навчання готові 75 закладів. Але з 1 вересня переважатиме дистанційний формат.

В одеській області в очному режимі розпочнуть освітній процес 607 шкіл та 475 дитячих садочків.

У Сумській та Чернігівській областях в 20-кілометровій прикордонній зоні навчання буде дистанційним. На інших територіях все залежатиме від наявності нормальних укриттів у закладах освіти.

У Києві очно навчатимуться не менше 240 тисяч школярів.

Для скількох першокласників пролунає перший дзвоник

Очікується, що цього року до навчальних закладів підуть близько 340 тисяч першокласників. Таку цифру озвучив заступник голови МОН Андрій Вітренко.

“Цього року ми очікуємо приблизно 340 тисяч першачків, які будуть відвідувати перший клас. Минулого року їх було 325 тисяч. Але хочу сказати, що враховуючи таку високу мобільність українців, яка зараз відбувається, з метою розрахунку освітньої субвенції на наступний рік ми дали час до 1 жовтня для того, щоб місцеві управління освіти повністю виписали контингент, і тому точну цифру до однієї людини ми будемо знати після 1 жовтня”, — зазначив Вітренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через обстріли рф лише близько третини школярів відвідують заняття, багато хто відстає — ЮНІСЕФ

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