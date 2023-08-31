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День знаний: сколько первоклассников в этом году пойдут в школу, как будет проходить обучение в прифронтовых регионах

Киев • УНН

 • 449872 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня в Украине отмечается День знаний и начинается новый учебный год. Второй год подряд украинские школьники приступают к учебе в условиях полномасштабной российской агрессии, пишет УНН.

Все ли смогут посещать школу

Как и в прошлом году форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе, наличия укрытий в учебных заведениях. Особое внимание в вопросах безопасности уделяется прифронтовым областям.

В частности, в Харьковской области проводить обучение в очном формате будут исключительно при условии наличия в учебном заведении защитного сооружения, отвечающего требованиям безопасности. В 664 школах региона будет преобладать дистанционное обучение.

В Днепропетровской области в смешанном формате будут работать 540 школ, еще 25 — офлайн.

Более 60% учебных заведений Запорожской области готовы к смешанной форме обучения. Однако, по соображениям безопасности учебный год будут начинать дистанционно.

Так же онлайн “сядут за парты” и почти 69 тысяч школьников Херсонской области.

В Николаевской области к очному обучению готовы 75 заведений. Но с 1 сентября будет преобладать дистанционный формат.

В одесской области в очном режиме начнут образовательный процесс 607 школ и 475 детских садов.

В Сумской и Черниговской областях в 20-километровой приграничной зоне обучение будет дистанционным. На других территориях все будет зависеть от наличия нормальных укрытий в учебных заведениях.

В Киеве очно будут учиться не менее 240 тысяч школьников.

Для скольких первоклассников прозвучит первый звонок

Ожидается, что в этом году в учебные заведения пойдут около 340 тысяч первоклассников. Такую цифру озвучил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

“В этом году мы ожидаем примерно 340 тысяч первоклашек, которые будут посещать первый класс. В прошлом году их было 325 тысяч. Но хочу сказать, что учитывая такую высокую мобильность украинцев, которая сейчас происходит, с целью расчета образовательной субвенции на следующий год мы дали время до 1 октября для того, чтобы местные управления образования полностью выписали контингент, и поэтому точную цифру до одного человека мы будем знать после 1 октября”, — отметил Витренко.

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