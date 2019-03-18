Украинские недра и энергетика до сих пор в руках россиян - эксперт

Он в частности упомянул бывшего депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, который контролирует украинские облэнерго.

"Сегодня компания Бабакова контролирует ряд украинских облэнерго. Следовательно, Украина остается зависимой от РФ в части ядерного топлива и научно-технического сопровождения наших атомных электростанций", - сказал он.

Также эксперт прокомментировал последнюю резонансную сделку, когда НАК "Надра Украины" продала свою долю в компании "Ист Юроуп Петролеум" Павла Фукса, тем самым фактически потеряв государственный контроль за украинскими газовыми месторождениями. Примечательно, что продажа состоялась "под елочку", в последний день 2018 года, 31 декабря, к тому же в пользу фирмы с орбиты того же Фукса.

"Концептуально ничего не меняется. Правом проводить собрания акционеров, назначать руководящий состав компании и т.д. владеет мажоритарный акционер. Но если раньше НАК "Надра Украины" имела право повредить продажи той или иной доли в газовых месторождениях - то теперь она это право потеряла.

Новый владелец доли будет иметь полную информацию о наших месторождениях. И все-таки речь идет о стратегической компании, и продавать ее россиянам (Павла Фукса считают российским бизнесменом - ред.) с политической точки зрения не правильно. Ибо мы, как я уже говорил, все еще серьезно зависим от россиян, и увеличивать такую зависимость не стоит", - сказал он.

Напомним, в последний день 2018 года, 31 декабря НАК "Надра Украины" продала 33% долю в компании "Ист Юроуп Петролеум" обществу "Авант Трейд Лимитед". Обе компании - с орбиты российского бизнесмена Павла Фукса.

При этом в НАК "Надра Украины" уверяют, что "Авант Трейд Лимитед" - это единственная компания, которая заинтересовалась покупкой указанной доли, а сама продажа ее никоим образом не нарушила права украинского народа. Вместе с тем НАК "Надра Украины" категорически отказывается предоставить решение о продаже государственной доли без уважительных на то оснований.

"Ист Юроуп Петролеум" ранее называлась "Голден Деррик" и была связана с беглым министром Эдуардом Ставицким. Вместе с государственной долей компаниям Фукса достались и газовые месторождения Украины.

По данным СМИ, в сентябре 2018 года Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании "Ист Юроуп Петролеум".

Справка: Павел Фукс - российский бизнесмен украинского происхождения, один из застройщиков "Москва-Сити".