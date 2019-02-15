Держгеонадра засекретила угоду "Надра України" з російським олігархом

За даними агентства, держкомпанія продала Фуксу свою 33% частку, а разом з нею і газові родовища України всього за 600 тис. грн. Аби підтвердити або спростувати цю інформацію, УНН звернувся у Держгеонадра з проханням надати копію рішення про продаж частки НАК.

Але у держкомпанії копію документу не надали. Обмежилися розповіддю про передумови рішення "Надра України". Мовляв, Фукс чекав від НАК мільярдних інвестицій, яких у держкомпанії немає.

"Компанія на сьогодні не володіє такими коштами, адже геологічна галузь майже не фінансується державою, і Компанія враховувала, що в перспективі, за відсутності інвестицій, може втратити будь-які активи, які були там наявні", - поскаржилися у Держгеонадра.

Новим власником 33% частки у ТОВ "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" стало ТОВ "Авант Трейд Лімітед" з орбіти того ж Фукса, повідомили у Держгеонадра.

Додамо, що за даними YouControl, ТОВ "Авант Трейд Лімітед" було зареєстроване понад 4 роки тому. Засновниками Товариства є особи на ім'я Марія Мартиненко (99%) та Євген Мацієвський (1%). Розмір статутного капіталу компанії становить 2 млн грн.

Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс у суспільстві. За часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.

Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, георозвідки та інше.

Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися невдовзі "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ".

ЗМІ не раз констатували післямайданні успіхи компанії в газодобувній сфері.

Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу контролює міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").

Примітний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, в якому зазначено, що НАК "Надра України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" і навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів.

І ось, 31 грудня, в останній день 2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра України" вийшла зі складу засновників "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" (Голден Деррік), а замість держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед".

Як тільки інформація просочилася у ЗМІ, в НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю подальшого перебування у частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби.

На сьогодні УНН все ще очікує відповіді від Міністерства екології та Володимира Гройсмана, як українські надра опинилися в руках російського олігарха Фукса.