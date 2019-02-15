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Госгеонедра засекретила соглашение "Надра Украины" с российским олигархом

Госгеонедра засекретила соглашение "Надра Украины" с российским олигархом

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины, так же как и НАК "Надра Украины", отказали УНН в предоставлении копии решений, по каким компания с орбиты российского олигарха Павла Фукса тайно выкупила у государства его долю в "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" (бывший Голден Деррик).

По данным агентства, госкомпания продала Фукса свою 33% долю, а вместе с ней и газовые месторождения Украины всего за 600 тыс. Грн. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, УНН обратился в Госгеонедра с просьбой предоставить копию решения о продаже доли НАК.

Но в госкомпании копию документа не предоставили. Ограничились рассказом о предпосылках решения "Надра Украины". Мол, Фукс ожидал от НАК миллиардных инвестиций, которых у госкомпании нет.

"Компания сегодня не обладает такими средствами, ведь геологическая отрасль почти не финансируется государством, и Компания учитывала, что в перспективе, при отсутствии инвестиций, может потерять активы, которые были там", - пожаловались в Госгеонедра.

Новым владельцем 33% доли в ООО "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" стало ООО "Авант Трейд Лимитед" с орбиты того же Фукса, сообщили в Госгеонедра.

Добавим, что по данным YouControl, ООО "Авант Трейд Лимитед" было зарегистрировано более 4 лет назад. Учредителями Общества являются лица по имени Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Размер уставного капитала компании составляет 2 млн грн.

Напомним, почему эта ситуация вызвала такой резонанс в обществе. При министре экологии Эдуарде Ставицком, который бежал вслед за Виктором Януковичем, под его эгидой была создана компания "Голден Деррик" по принципу частно-государственного партнерства.

Доля государства там составляла 33%, инвестиции из бюджета составили 11 млн грн. Кроме прямых инвестиций частная компания использовала ресурсы государства: лицензии, георазведки и прочее.

После побега Ставицкого компания, а точнее те 67%, которые непосредственно принадлежали экс-чиновнику, были перепроданы российскому олигарху Павлу Фуксу, и компания стала называться вскоре "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ".

СМИ не раз констатировали послемайданные успехи компании в газодобывающей сфере.

Госгеослужба, например, выдала Фуксу в один день 16 лицензий, всего у компании - 19. При этом Госгеослужба контролирует НАК "Надра Украины", а Госгеослужбу контролирует министр экологии Остап Семерак ("Народный фронт").

Примечателен во всей этой истории и отчет Госаудитслужбы, в котором указано, что НАК "Надра Украины" полностью устранилась от контроля за хоздеятельностью "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" и даже не требовала от них публичных финансовых отчетов.

И вот, 31 декабря, в последний день 2018 года, в Государственном реестре юридических лиц появляется запись о том, что НАК "Надра Украины" вышла из состава учредителей "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" (Голден Деррик), а вместо госучреждения зашла компания с орбиты того же Фукса "Авантр Трейд Лимитед".

Как только информация просочилась в СМИ, в НАК "Надра Украины" свой поступок объяснили бесперспективностью дальнейшего пребывания в доле и невозможностью контролировать хоздеятельность компании, что, как уже было сказано, прямо противоречит данным Госаудитслужбы.

На сегодня УНН все еще ожидает ответа от Министерства экологии и Владимира Гройсмана, как украинские недра оказались в руках российского олигарха Фукса.

Украинские Национальные Новости

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