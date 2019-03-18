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Українські надра і енергетика досі в руках росіян - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Історично так склалося, що росіяни присутні у багатьох стратегічних сферах України. Але замість послаблення їхнього впливу, державні чиновники сприяють його посиленню. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

Українські надра і енергетика досі в руках росіян - експерт

Він зокрема згадав колишнього депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, який контролює українські обленерго.

"Сьогодні компанія Бабакова контролює низку українських обленерго. А відтак, Україна лишається залежною від РФ в частині ядерного палива і науково-технічного супроводження наших атомних електростанцій", - сказав він.

Також експерт прокоментував останню резонансну угоду, коли НАК "Надра України" продала свою частку у компанії "Іст Юроуп Петролеум" Павла Фукса, тим самим фактично втративши державний контроль за українськими газовими родовищами. Примітно, що продаж відбувся “під ялинку”, в останній день 2018 року, 31 грудня, до того ж на користь фірми з орбіти того самого Фукса.

"Концептуально нічого не міняється. Правом проводити збори акціонерів, призначати керівний склад компанії, тощо володіє мажоритарний акціонер. Але якщо раніше НАК "Надра України" мала право зашкодити продажу тієї чи іншої частки у газових родовищах - то тепер вона це право втратила.

Новий власник частки буде мати повну інформацію щодо наших родовищ. І все-таки йдеться про стратегічну компанію, і продавати її росіянам (Павла Фукса вважають російським бізнесменом – ред.) із політичної точки зору не правильно. Бо ми, як я вже говорив, все ще серйозно залежимо від росіян, і збільшувати таку залежність не варто", - сказав він.

Нагадаємо, в останній день 2018 року, 31 грудня НАК "Надра України" продала 33% частку в компанії "Іст Юроуп Петролеум" товариству "Авант Трейд Лімітед". Обидві компанії – з орбіти російського бізнесмена Павла Фукса.

При цьому у НАК "Надра України" запевняють, що "Авант Трейд Лімітед" - це єдина компанія, яка зацікавилася купівлею вказаної частки, а сам продаж її жодним чином не порушив права українського народу. Разом з тим НАК "Надра України" категорично відмовляється надати рішення про продаж державної частки, без поважних на те підстав.

"Іст Юроуп Петролеум" раніше називалася "Голден Деррік" і була пов’язана з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. Разом з державною часткою компаніям Фукса дісталися і газові родовища України.

За даними ЗМІ, у вересні 2018 року Державна служба геології та надр без конкурсу збільшила ліцензійні ділянки для компанії "Іст Юроуп Петролеум".

Довідка: Павло Фукс – російський бізнесмен українського походження, один із забудовників "Москва-Сіті".

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