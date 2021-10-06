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Украинские медики сообщают об очередях из скорых с коронавирусными пациентами

Украинские медики сообщают об очередях из скорых с коронавирусными пациентами

Киев  •  УНН

 • 17449 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине фиксируют прирост больных коронавирусом. Медицинские работники из разных регионов в своих соцсетях сообщают об увеличении очередей из скорых с "ковиднимы" пациентами, передает УНН.

Детали

По словам медиков, больницы принимают пациентов, преимущественно невакцинированных. По статистике, украинские медучреждения заполнены больными коронавирусом уже на 70%, а в некоторых регионах отделения “забиты” полностью.

Как сообщила в соцсети заместитель директора одного из харьковских медучреждений Елена Омелянченко, инфекционные отделения уже полностью “забиты” больными коронавирусом, поэтому руководство открыло спецдиспансер радиационной защиты, где принимает тяжелых больных. Отмечается, что там больные лежат на кислородной поддержке.

Добавим

Информировать о новом приросте больных COVID-19 начали еще в сентябре. Так, с сентября столичные медики сообщили об очередях из скорых с “ковиднимы” пациентами.

Как рассказывали УНН главные врачи и инфекционисты из разных регионов Украины, ситуация с вирусом ухудшается, врачи работают практически без выходных. Однако НСЗУ продолжает невиплачивать средства с “ковидних пакетов”.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за ухудшения ситуации, три области Украины могут перейти в красную зону.

В частности, мэр города Львов Андрей Садовый отметил, что с 14 октября в регионе усилят “коронавирусные” ограничения. А именно планируют ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

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