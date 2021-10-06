Українські медики повідомляють про черги зі швидких з коронавірусними пацієнтами

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За словами медиків, лікарні приймають пацієнтів, які переважно невакциновані. За статистикою, українські медзаклади заповнені хворими на коронавірус вже на 70%, а в деяких регіонах відділення “забиті” повністю.

Як повідомила у соцмережі заступниця директора одного з харківських медзакладів Олена Омелянченко, інфекційні відділення вже повністю “забиті” хворими на коронавірус, тому керівництво відкрило спецдиспансер радіаційного захисту, де приймає важких хворих. Зазначається, що там хворі лежать на кисневій підтримці.

Додамо

Інформувати про новий приріст хворих на COVID-19 почали ще у вересні. Так, вересня столичні медики повідомили про черги зі швидких з “ковідними” пацієнтами.



Як розповідали УНН головні лікарі та інфекціоністи з різних регіонів України, ситуація з вірусом погіршується, лікарі працюють практично без вихідних. Проте НСЗУ продовжує невиплачувати кошти з “ковідних пакетів”.



Тим часом, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через погіршення ситуації, три області України можуть перейти до червоної зони.

Зокрема, мер міста Львів Андрій Садовий наголосив, що з 14 жовтня у регіоні посилять “коронавірусні” обмеження. А саме планують обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.