Нова хвиля на порозі: у київських лікарнях утворилися черги зі швидких з COVID-пацієнтами

Цитата

“Київ. Олександрівка. Зараз. Черга з пацієнтами (хворими - ред.) на COVID та пневмонії. Чекаємо на черговий осінній зимовий локдаун. На довготривалий, до весни 2022! Готуйтеся”, - написав Яковлєв.

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У коментарі під постом головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська додала, що черги зі швидких із пацієнтами також утворилися біля Київської міської клінічної лікарні №4.

Додамо

Ольга Голубовська в інтерв'ю на програмі в “Гостях у Гордона” заявила, що жорсткий локдаун може бути потрібен в Україні, якщо буде значний ріст захворюваності, щоб збити цю хвилю.

Тим часом, протягом минулої доби в Україні зареєстрували 3007 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 478, летальних випадків — 94.

Наразі п'ять областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.