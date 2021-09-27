П'ять областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. П'ять областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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За даними МОЗ, станом на 27 вересня у 5 регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих), і вони відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки:
У Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Протягом 26 вересня в Україні зареєстрували 3007 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 478, летальних випадків — 94.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 37 153 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 836 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 15 317 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,2 млн щеплень.