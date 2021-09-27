П'ять областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 27 вересня у 5 регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих), і вони відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки:

Дніпропетровська область — 50,2%;

Донецька область — 80,1%;

Кіровоградська область — 60,5%;

Тернопільська область — 102,2%;

Черкаська область — 78,0%.

У Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Додамо

Протягом 26 вересня в Україні зареєстрували 3007 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 478, летальних випадків — 94.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 37 153 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 21 836 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 15 317 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,2 млн щеплень.