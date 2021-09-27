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Вакцинація на вихідних впала: за добу 37 тис. щеплень від COVID-19

Вакцинація на вихідних впала: за добу 37 тис. щеплень від COVID-19

Київ • УНН

 • 17131 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,4 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 12,2 мільйона щеплень. З них за останню добу - 37 тисяч, що майже на половину менше, ніж попереднього дня, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"37 153 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 26 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані - 15 317 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 308 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення; 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 240 363 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

За даними KSE, 20% дорослих українців, або кожен п'ятий дорослий, отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, у Києві – кожен третій дорослий. У решті регіонів щонайменше кожен десятий вакцинований повністю. Наразі відбувається зменшення добової кількості щеплень через закінчення щеплення другою дозою вакцини Moderna.

Однак, зауважують експерти KSE, наразі країна нарощує темпи вакцинації першою дозою – за звітний тиждень це вже +22%. А вже з наступного тижня вони очікують, що рівень вакцинації в Україні продовжить своє зростання. За поточних темпів вакцинації наявної вакцини в Україні вистачить до кінця 2021 року.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

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