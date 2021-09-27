Вакцинация на выходных упала: за сутки 37 тыс. прививок от COVID-19

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,2 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 37 тысяч, что почти на половину меньше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.