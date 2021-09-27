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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 28248 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пять областей Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 27 сентября в 5 регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных), и они отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности:

  • Днепропетровская область — 50,2%;
  • Донецкая область — 80,1%;
  • Кировоградская область — 60,5%;
  • Тернопольская область — 102,2%;
  • Черкасская область — 78,0%.

    • В Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

    Добавим

    В течение 26 сентября в Украине зарегистрировали 3007 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1478, летальных случаев — 94.

    За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 37 153 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 21 836 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 15 317 человека. Всего с начала кампании сделано 12,2 млн прививок.

    Украинские Национальные Новости

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