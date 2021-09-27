Пять областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пять областей Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 27 сентября в 5 регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных), и они отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности:
В Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
В течение 26 сентября в Украине зарегистрировали 3007 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1478, летальных случаев — 94.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 37 153 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 21 836 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 15 317 человека. Всего с начала кампании сделано 12,2 млн прививок.