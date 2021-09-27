Новая волна на пороге: в киевских больницах образовались очереди из "скорых" с COVID-пациентами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В киевских городских госпиталях врачи готовятся к новой волне пандемии коронавируса и сообщают об очередях машин скорой помощи с COVID-пациентами. Соответствующий пост опубликовал на Facebook работник скорой помощи Дмитрий Яковлев, передает УНН.
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"Киев. Александровка. Сейчас. Очередь с пациентами (больными - ред.) COVID и пневмониями. Ждем очередной осенний зимний локдаун. Длительный, до весны 2022! Готовьтесь", - написал Яковлев.
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В комментарии под постом главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская добавила, что очереди из "скорых" с пациентами также образовались возле Киевской городской клинической больницы №4.
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Ольга Голубовская в интервью на программе в "Гостях у Гордона" заявила, что жесткий локдаун может потребоваться в Украине, если будет значительный рост заболеваемости, чтобы сбить эту волну.
Между тем, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 3007 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1478, летальных случаев - 94.
Сейчас пять областей Украины из-за превышенного уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.