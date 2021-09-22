Ще один жорсткий локдаун буде потрібен у разі "валу" захворюваності - Голубовська

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“Я перший локдаун підтримувала дуже. Я розуміла, що це не боротьба з цим захворюванням, воно розтягнеться тільки по часу і все дійде до свого логічного завершення, але ми були зовсім не готові, і цей перший локдаун хоч трохи збив цю хвилю. Ось ці всі заходи, жорсткі, грають роль тільки тоді, в тому випадку, якщо така ж протидія, як в Китаї. Там менше 20 людей на 100 тисяч населення - найменший показник. У всіх інших випадках очікуваного ефекту бути не може. Якщо знову ж таки буде сильний вал такий, жорсткий локдаун потрібен хоча б для того, аби збити його хоча б на тиждень”, — заявила Голубовська.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий локдаун. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня.