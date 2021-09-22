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Еще один жесткий локдаун потребуется в случае "вала" заболеваемости - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 23035 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Жесткий локдаун может потребоваться в Украине, если будет значительный рост заболеваемости, чтобы сбить эту волну. Об этом в интервью на программе в "Гостях у Гордона" заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, пишет УНН.

Цитата:

"Я первый локдаун поддерживала очень. Я понимала, что это не борьба с этим заболеванием, оно растянется только по времени и все дойдет до своего логического завершения, но мы были совершенно не готовы, и первый локдаун хоть немного сбил эту волну. Вот эти все меры, жесткие, играют роль только тогда, в том случае, если такое же противодействие, как в Китае. Там меньше 20 человек на 100 тыс. населения - наименьший показатель. Во всех остальных случаях ожидаемого эффекта быть не может. Если опять же будет сильный вал такой, жесткий локдаун нужен хотя бы для того, чтобы сбить его хотя бы на неделю", - заявила Голубовская.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий локдаун. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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