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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 25101 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 66801 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103911 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111875 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126263 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147156 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188284 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Больницы до 1 сентября отчитаются о наличии лекарств

Больницы до 1 сентября отчитаются о наличии лекарств

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КИЕВ. 25 июня. УНН. К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а в дальнейшем публиковать такую ​​информацию еженедельно. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными и медицинскими изделиями, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации. Начинайте действовать активно. К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше — еженедельное ее обновление”, — заявил Гройсман.

Напомним, с 22 мая министерство здравоохранения Украины ввело электронный рецепт. Введенные изменения сделали возможным назначение рецептов врачами, осуществляющими медицинскую практику как ФЛП.

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