Лікарні до 1 вересня відзвітують про наявність ліків

“Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації. Починайте діяти активно. До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі — щотижневе її оновлення”, — заявив Гройсман.

Нагадаємо, з 22 травня міністерство охорони здоров'я України запровадило електронний рецепт. Запроваджені зміни уможливили призначення рецептів лікарями, що здійснюють медичну практику як ФОП.