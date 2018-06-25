Лікарні до 1 вересня відзвітують про наявність ліків

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КИЇВ. 25 червня. УНН. До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а у подальшому публікувати таку інформацію щотижня. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час розширеної наради щодо забезпечення громадян лікарськими і медичними виробами, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

“Все, що забезпечено по ліках, щотижнево має бути доставлено до людини. Система має працювати, як годинник, і це відповідальність не тільки уряду, а й місцевих адміністрацій. В регіонах не так багато лікарень, навести порядок можна. Уряд готує рішення про серйозний аудит і ревізію ситуації. Починайте діяти активно. До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, а далі — щотижневе її оновлення”, — заявив Гройсман.

Нагадаємо, з 22 травня міністерство охорони здоров'я України запровадило електронний рецепт. Запроваджені зміни уможливили призначення рецептів лікарями, що здійснюють медичну практику як ФОП.

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