Украинские пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Пользователи Facebook из Украины, Германии столкнулись с проблемами в работе социальной сети. Об этом говорится на сайте DownDetector, который отслеживает сбои и отключение интернет-ресурсов, передает УНН.
Согласно карте на сайте, с проблемами в работе Facebook больше всего столкнулись жители Германии - о сбоях сообщили пользователи по почти всей территории стране. В Украине зафиксированы проблемы, в частности, в таких городах, как Киев и Одесса. Также проблемы с Facebook есть в Греции.
Как говорится на сайте, 47% пользователей сообщают об общем сбое в работе соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу в соцсети и еще у 18% не отображаются картинки.
Напомним, основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook.