Українські користувачі зіткнулись зі збоєм в роботі Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Користувачі Facebook з України, Німеччини зіткнулись з проблемами у роботі соціальної мережі. Про це йдеться на сайті DownDetector, що відстежує збої і відключення інтернет-ресурсів, передає УНН.
Згідно з картою на сайті, з проблемами в роботі Facebook найбільше зіткнулись жителі Німеччини - про збої повідомили користувачі по майже всій території країні. В Україні зафіксовані проблеми, зокрема, у таких містах, як Київ і Одеса. Також проблеми з Facebook наявні в Греції.
Як йдеться на сайті, 47% користувачів повідомляють про загальний збій з роботою соцмережі, 34% заявили про проблеми з входом на свою сторінку в соцмережі та ще у 18% не відображаються картинки.
Нагадаємо, засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європейський парламент, щоб відзвітувати перед парламентарями з приводу скандалу з витоком даних Facebook.