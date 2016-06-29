Украинские консулы продолжают объезжать больницы Стамбула - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинские консулы продолжают объезжать больницы Стамбула после теракта в аэропорту. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
"Всю ночь и до сих пор наши консулы объезжают больницы Стамбула. Надеюсь, жертв больше не будет", - написал П.Климкин.
Также глава МИД выразил соболезнования близким погибшей в результате теракта гражданки Украины.
Как сообщал УНН, в аэропорту Стамбула произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, расположенной рядом с аэропортом.
В результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения, а также получил ранения один гражданин Украины.
По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.