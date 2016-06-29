Украинские консулы продолжают объезжать больницы Стамбула - П.Климкин

"Всю ночь и до сих пор наши консулы объезжают больницы Стамбула. Надеюсь, жертв больше не будет", - написал П.Климкин.

Также глава МИД выразил соболезнования близким погибшей в результате теракта гражданки Украины.

Как сообщал УНН, в аэропорту Стамбула произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, ​​расположенной рядом с аэропортом.

В результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения, а также получил ранения один гражданин Украины.

По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.