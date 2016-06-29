Українські консули продовжують об'їжджати лікарні Стамбула - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українські консули продовжують об'їжджати лікарні Стамбула після теракту в аеропорту. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
"Всю ніч і дотепер наші консули об’їжджають лікарні Стамбула. Сподіваюсь, жертв більше не буде", - написав П.Клімкін.
Також голова МЗС висловив співчуття близьким загиблої внаслідок теракту громадянки України.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Стамбула сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
Внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження, а також отримав поранення один громадянин України.
За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.