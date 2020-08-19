Украинские команды попали в одну группу Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. ФИБА провела жеребьевку нового сезона Кубка Европы в рамках которого своих соперников получили участники соревнований от Украины. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.
В новом сезоне, в основном раунде турнира, стартуют украинские коллективы “Киев-Баскет” и “Прометей”. Как и в прошлом сезоне, снова две украинские команды будут начинать борьбу в одной группе.
В квартете B играть “Киев-Баскет”, “Прометей”, болгарский “Рыльский Спортист” и победитель пары квалификации Лиги чемпионов “Балкан” (Болгария) — “Цмоки-Минск” (Беларусь), если он в итоге не пробьется в Лигу чемпионов.
Если победитель пары “Балкан” — “Цмоки-Минск” в итоге квалифицируется в Лигу чемпионов в группе B Кубка Европы будет играть только три команды.
Стоит отметить, что в случае неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов, выступления в Кубке Европы ФИБА также продолжит действующий чемпион Украины — “Днепр”.