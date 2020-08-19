Українські команди потрапили в одну групу Кубка Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ФІБА провела жеребкування нового сезону Кубка Європи в рамках якого своїх суперників отримали учасники змагань від України. Про це повідомляє сайт ФБУ, передає УНН.
Нового сезону в основному раунді турніру стартуватимуть українські колективи “Київ-Баскет” та “Прометей”. Як і минулого сезону, знову дві українські команди починатимуть боротьбу в одній групі.
У квартеті B гратимуть “Київ-Баскет”, “Прометей”, болгарський “Рильські Спортист” та переможець пари кваліфікації Ліги чемпіонів “Балкан” (Болгарія) — “Цмоки-Мінськ” (Білорусь), якщо він у підсумку не проб’ється до Ліги чемпіонів.
Якщо переможець пари “Балкан” — “Цмоки-Мінськ” у підсумку кваліфікується до Ліги чемпіонів, у групі B Кубка Європи гратиме лише три команди.
Варто зазначити, що у разі невдалого виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів, виступи в Кубку Європи ФІБА також продовжить чинний чемпіон України — “Дніпро”.