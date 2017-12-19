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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100996 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114272 просмотра

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Украинские кикбоксеры выиграли матчевую встречу против Польши

Украинские кикбоксеры выиграли матчевую встречу против Польши

Киев  •  УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В городе Ровно состоялась международная встреча по кикбоксингу WAKO между командами Украины и Польши, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

В рамках кикбоксерских вечера было проведено пять профи-боев в разделе К-1, из которых четыре остались в пользу украинского.

Нокаутировать соперника смог николаевский боец ​​Дмитрий Беднин. Он попал ногой по печени Роджеру Гарбачевськы, профессионального чемпиона Польши в формуле К-1.

Непростой поединок получился у Артура Закирка из Одессы, которому понадобился экстра-раунд, чтобы преодолеть бронзового призера Кубка мира 2013 г. и чемпионата Польши-2017 Марчин Мазуркевич.

Победить по очкам удалось уроженцу Павлограда Александру Украинцу и ковельчанину Юрию Зубчуку. На долю Украинца выпал бой с титулованным польским бойцом Камилем Рощиньськы, за плечами которого, среди прочих наград, чемпионский титул Польши в лоу-кик 2017. Перед Зубчуком стояла задача сломить сопротивление чемпиона мира-2005 и Европы-2006 Матеуша Кубишина.

Близок к победе был пятый наш боец ​​Илья Ткачук из Кривого Рога. Но он уступил поляку Матеуш Раевский, вице-чемпиону мира 2010 и многократному чемпиону Польши.

Таким образом, встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу сборной Украины.

Как сообщалось ранее, сразу четверо украинский стали чемпионами мира по кикбоксингу среди взрослых.

Украинские Национальные Новости

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