Украинские кикбоксеры выиграли матчевую встречу против Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В городе Ровно состоялась международная встреча по кикбоксингу WAKO между командами Украины и Польши, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
В рамках кикбоксерских вечера было проведено пять профи-боев в разделе К-1, из которых четыре остались в пользу украинского.
Нокаутировать соперника смог николаевский боец Дмитрий Беднин. Он попал ногой по печени Роджеру Гарбачевськы, профессионального чемпиона Польши в формуле К-1.
Непростой поединок получился у Артура Закирка из Одессы, которому понадобился экстра-раунд, чтобы преодолеть бронзового призера Кубка мира 2013 г. и чемпионата Польши-2017 Марчин Мазуркевич.
Победить по очкам удалось уроженцу Павлограда Александру Украинцу и ковельчанину Юрию Зубчуку. На долю Украинца выпал бой с титулованным польским бойцом Камилем Рощиньськы, за плечами которого, среди прочих наград, чемпионский титул Польши в лоу-кик 2017. Перед Зубчуком стояла задача сломить сопротивление чемпиона мира-2005 и Европы-2006 Матеуша Кубишина.
Близок к победе был пятый наш боец Илья Ткачук из Кривого Рога. Но он уступил поляку Матеуш Раевский, вице-чемпиону мира 2010 и многократному чемпиону Польши.
Таким образом, встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу сборной Украины.
Как сообщалось ранее, сразу четверо украинский стали чемпионами мира по кикбоксингу среди взрослых.