Українські кікбоксери виграли матчеву зустріч проти Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У місті Рівне відбулась міжнародна зустріч з кікбоксингу WAKO між командами України та Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
В рамках кікбоксерського вечора було проведено п’ять профі-боїв у розділі К-1, з яких чотири залишилися на користь українців.
Нокаутувати суперника зміг миколаївський боєць Дмитро Бєднін. Він влучив ногою по печінці Роджеру Гарбачевськи, професійного чемпіона Польщі у формулі К-1.
Непростий двобій вийшов в Артура Закірка з Одеси, якому знадобився екстра-раунд, аби здолати бронзового призера Кубку Світу 2013 року та чемпіонату Польщі-2017 Марчіна Мазуркєвіча.
Перемогти за очками вдалося уродженцю Павлограду Олександру Українцю та ковельчанину Юрію Зубчуку. На долю Українця випав бій з титулованим польським бійцем Камілем Рощіньськи, за плечима якого, серед інших нагород, чемпіонський титул Польщі в лоу-кік 2017. Перед Зубчуком стояло завдання зламати опір чемпіона світу-2005 й Європи-2006 Матеуша Кубішина.
Близьким до перемоги був п’ятий наш боєць Ілля Ткачук з Кривого Рогу. Але він поступився поляку Матеушу Раєвськи, віце-чемпіону світу 2010 і багаторазовому чемпіону Польщі.
Таким чином, зустріч закінчилася з рахунком 4:1 на користь збірної України.
Як повідомлялося раніше, відразу четверо українців стали чемпіонами світу з кікбоксингу серед дорослих.