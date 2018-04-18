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Украинские хоккеисты получили третий выигрыш и возглавили таблицу ЧМ среди юниоров

Киев • УНН

 • 12531 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Юниорская сборная Украины провела четвертый поединок домашнего чемпионата мира по хоккею среди 18-летних в Дивизионе ИС. В киевском "Дворце Спорта" "желто-голубые" принимали Италию, передает корреспондент УНН.

Украинские хоккеисты получили третий выигрыш и возглавили таблицу ЧМ среди юниоров

После нулевого первого периода Филлип Салвай изменил цифры на табло на 9 минуте второй 20-минутки. Однако пятиминутное удаление игрока “скуадры адзурры” позволили за короткий промежуток дважды забросить шайбы благодаря игре в большинстве. Авторами заброшенных шайб стали Кругляков и Даниил Бабчук. Точку в третьем промежутке поставил Александр Пересунько.

Итак, в турнирной таблице украинцы с 9-ю очками на вершине чемпионата. У австрийцев также 9 очков, но второе место из-за поражения в очной игре с командой Игнатьева. Далее следует Япония — 8, Венгрия — 7 и Румыния — 0 Повышение в классе получит только лучшая сборная.

Добавим, что в заключительном поединке чемпионата украинцы будут соревноваться с аутсайдером румынами, которые в среднем на турнире пропускают по 6 шайб.

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