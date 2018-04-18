Українські хокеїсти здобули третій виграш і очолили таблицю ЧС серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Юніорська збірна України провела четвертий поєдинок домашнього чемпіонату світу з хокею серед 18-річних у Дивізіоні ІВ. У київському “Палаці Спорту” “жовто-блакитні” приймали Італію, передає кореспондент УНН.
Після нульового першого періоду Філліпо Салвай змінив цифри на табло на 9 хвилині другої 20-хвилинки. Проте п’ятихвилинне вилучення гравця “скуадри адзури” дозволили за короткий проміжок двічі закинути шайби завдяки грі у більшості. Авторами закинутих шайб стали Кругляков і Данило Бабчук. Крапку в третьому проміжку поставив Олександр Пересунько.
Отже, в турнірній таблиці українці з 9-ма очками на вершині чемпіонату. У австрійців також 9 очок, але друге місце через поразку в очній грі з командою Ігнатьєва. Далі йде Японія — 8, Угорщина — 7 та Румунія — 0. Підвищення в класі отримає тільки найкраща збірна.
Додамо, що у заключному поєдинку чемпіонату українці змагатимуться із аутсайдером румунами, які в середньому на турнірі пропускають по 6 шайб.