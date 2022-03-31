Международное хакерская группировка Anonymous слила в сеть скан приказа россии генерала армии Дмитрия Булгакова относительно создания фейковых видео с украинскими военными.
Украинские хакеры взломали пять белорусских сайтов: уничтожено 50 терабайт данных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинская хакерская группа Bandera Hackers взломала пять сайтов белорусских ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter хакеров.
Детали
Хакерскую атаку осуществили на сайт госзакупок, сайт национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и портал информационной поддержки экспорта.
На этих сайтах хакеры разместили антивоенные изображения.
Цитата
"Взломали http://ncmps.by, http://ca.ncmps.by, http://goszakupki.by, http://icetrade.by, http://export.by. "Денацифицировали" базы госзакупок, ПО, файлы ЭЦП, документы (50 тб инфы). Бэкапы исчезли, сеть развалилась", — написали хакеры.
Взломали https://t.co/By44bMyGpj, https://t.co/F5j1gD1uTA, https://t.co/qogaxjlp1a, https://t.co/TGEy3g3KdI, https://t.co/yaHHHL8tX5. "Денацифицировали" базы госзакупок, ПО, файлы ЭЦП, документы (50 тб инфы). Бэкапы исчезли, сеть развалилась.#UkraineWar #UkraineWillResist pic.twitter.com/u1ATuGdz3l— Bandera Hackers (@BanderaHackers) March 31, 2022
Напомним