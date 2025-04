Хакери з Anonymous злили скан наказу генерала рф щодо створення фейкових відео із ЗСУ

Деталі

Відео мали містити фрагменти, де бійці ЗСУ знущаються з російських військовополонених.

"З росії просочився документ з наказом зняти пропагандистські відео для дискредитації ставлення українських військових до військовополонених", — написали хакери.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ

— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022

Нагадаємо

Хакери з Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin та Decathlon через те, що ці компанії залишилися працювати в росії після її вторгнення в Україну.