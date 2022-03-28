Хакери з Anonymous злили скан наказу генерала рф щодо створення фейкових відео із ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міжнародне хакерське угруповання Anonymous злило в мережу скан наказу генерала армії росії Дмитра Булгакова щодо створення фейкових відео з українськими військовими, інформує УНН.
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Відео мали містити фрагменти, де бійці ЗСУ знущаються з російських військовополонених.
"З росії просочився документ з наказом зняти пропагандистські відео для дискредитації ставлення українських військових до військовополонених", — написали хакери.
Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022
Нагадаємо
Хакери з Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin та Decathlon через те, що ці компанії залишилися працювати в росії після її вторгнення в Україну.