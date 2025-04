Хакеры из Anonymous слили скан приказа генерала рф о создании фейковых видео с ВСУ

Детали

Видео должны были содержать фрагменты, где бойцы ВСУ издеваются над российскими военнопленными.

"Из россии просочился документ с приказом снять пропагандистские видео для дискредитации отношения украинских военных к военнопленным", — написали хакеры.

Утечка document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWspic.twitter.com/OofICo21QQ

— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022

Напомним

Хакеры из Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon из-за того, что эти компании остались работать в россии после ее вторжения в Украину.