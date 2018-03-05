Украинские гимнастки завоевали пять медалей на соревнованиях в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Латвии закончились соревнования Международного турнира по художественной гимнастике среди юниорок “Рижская весна” и среди взрослых — “Балтийский обруч”, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Наши Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко победили в командном многоборье, одержав победы во всех финалах — в Пограничной “золото” в упражнениях с мячом и булавами, а в Оноприенко в упражнениях с обручем и лентой.
Кроме того, на Международном турнире “Балтийского обруч” Власть Никольченко получила 2 медали: “золотую” в финале с булавами и бронзовую в финале с обручем.
Как сообщалось ранее, украинские грации продемонстрировали высокие результаты на соревнованиях в США.