Українські гімнастки вибороли п'ять медалей на змаганнях у Латвії

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В Латвії закінчились змагання Міжнародного турніру з художньої гімнастики серед юніорок “Ризька весна” та серед дорослих — “Балтійський обруч”, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Наші Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко перемогли у командному багатоборстві, отримавши перемоги у всіх фіналах — в Пограничної “золото” у вправах з м’ячем та булавами, а у Онопрієнко у вправах з обручем та стрічкою.

Окрім того, на Міжнародному турнірі “Балтийський обруч” Влада Нікольченко здобула 2 медалі: “золоту” у фіналі з булавами та бронзову у фіналі з обручем.

Як повідомлялося раніше, українські грації продемонстрували високі результати на змаганнях в США.

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