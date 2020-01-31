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Украинские фармпроизводители включились в противостояние коронавирусу

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Вчера ВОЗ публично призвал страны мира готовиться к тому, чтобы противостоять коронавирусу. По оценкам Всемирной организации здравоохранения многие государства до сих пор остаются неподготовленными к борьбе с инфекцией. На сайте ВОЗ говорится о необходимости для всех стран, которые еще не пострадали от вируса, в том числе, выделить ресурсы для предотвращения заражения. Такой рекомендации ВОЗ уже последовали некоторые из крупнейших украинских фармпроизводителей. Компания “ИнтерХим” официально обратилась в СНБО с инициативой обеспечить на безоплатной основе служащих пограничной службы Украины и врачей инфекционных отделений больниц иммуномодулирующим и противовирусным препаратом “Амиксин ІС”. Об этом УНН рассказал генеральный директор ОДО “ИнтерХим” Анатолий Редер.

Украинские фармпроизводители включились в противостояние коронавирусу

“Мы выступили с инициативой, нашу социальную инициативу поддержали, и состоялась встреча с главой СНБО Алексеем Даниловым. В сложившейся ситуации с очередной проблемой, которая приобретает международный масштаб, которая тревожит и население, и власть, — мы приняли для себя решение не быть в стороне и попытаться предложить все, что мы можем, для противодействия развития возможному негативному развитию ситуации.

Мы представили СНБО Украины наш препарат, который хорошо известен населению и медикам, который обладает, прежде всего, иммуномодулирующим, а также прямым противовирусным действием”, — рассказал он.

По словам Редера, на сегодня только начаты поиски препарата, который может на 100% остановить распространение коронавируса. Идут исследования, западные страны и Китай приступили к разработке вакцины, но на завершение этой работы потребуется еще немало времени.

“Я уверен, что пройдет какое-то время и, вне сомнения, мир справится и с этим вирусом. Ну а сегодня мы можем сказать однозначно только то, что применение нашего препарата дает высокие шансы усилить иммунную защиту населения, иммунный статус людей, которые могут столкнуться с этой болезнью. Это в существенной степени повышает вероятность не заражения. Либо более легкого течения болезни, и это чрезвычайно важно”, — пояснил он.

Редер уточнил, что ни в коем случае не хочет допустить манипуляций на тему: “Амиксин” — панацея от вируса“.

“Мы не претендуем на панацею и не говорим о том, что конкретно препарат „Амиксин“ будет эффективным при лечении коронавируса. Я бы хотел максимально предупредить возможные манипуляции на этот счет. Однако, мы совершенно однозначно можем сказать, что применение „Амиксина“ способствует увеличению степень защиты человеческого организма, дает высокие шансы не заболеть. Либо, если и заболеть, не дай бог, то перенести заболевание в более легкой форме — без губительных последствий для жизни и здоровья пациента”, — уточнил он.

В целом, как пояснил Редер, от вируса может существовать как специфическая, так и неспецифическая защита. Специфической защитой является вакцина, которой в мире пока нет.

“Амиксин” же является неспецифической защитой. Вне зависимости от того, какой вирус атакует организм человека, “Амиксин” активирует, прежде всего, внутренние силы, увеличивает выработку эндогенного интерферона и, тем самым, существенно повышает шансы не быть зараженным.

“Амиксин” эффективен против большинства вирусов, вызывающих ОРВИ. Именно поэтому он может применяться в тех случаях, когда не установлено, какой вирус курсирует вокруг. Как правило, если вакцинация происходит конкретно таргетно против одного или нескольких штаммов вирусов, то, к сожалению, как правило, в сезон обращается иногда до 200 различных вирусов. И именно в этом случае, я бы сказал, чрезвычайно выгоден и чрезвычайно уместен “Амиксин”, который не специфичен“, — рассказал он.

Когда человек применяет “Амиксин”, через достаточно короткое время у него значимо повышается уровень эндогенного интерферона в организме. Эндогенный интерферон — это, условно, концентрация клеток-киллеров, клеток, убивающих инородные вирусы, попадающие в организм. Их концентрация повышается и, соответсвенно, возрастает степень защиты, уточнил Редер.

“Именно поэтому мы предполагаем, и для этого есть весомые основания, что „Амиксин“ значительно повысит вероятность не заболеть. Мы вышли на СНБО с инициативой бесплатной передачи определенного количества препарата для профилактики заболевания в те государственные учреждения, которые находятся „на фронте“. На первой линии возможного столкновения с зараженными пациентами. Это — погранслужба, прежде всего, и это инфекционные больницы, которые определены Минздравом как базовые для приема больных. Это та группа риска, тот самый случай, когда, люди подвергаются опасности встретиться с вирусом.

В результате обсуждения в СНБО, а оно было чрезвычайно конструктивным, очень четким и системным, мы пришли к договоренностям о передаче 100 тыс. доз „Амиксина“ бесплатно в погранслужбу Украины и 100 тыс. доз „Амиксина“ в различные инфекционные больницы, которые являются опорными центрами для приема возможных больных, бог даст — их не будет, но возможных больных”, — рассказал гендиректор “ИнтерХима”.

Как отметил Редер, “Амиксин” показал свою чрезвычайно высокую эффективность во время эпидемии в 1999 году.

“Он применялся в качестве профилактики среди работников аэропортов. Тогда у нас было проведено клиническое наблюдение. Разница между группой работников, не применявших препарат, и той, где „Амиксин“ применяли — была более чем убедительной. Тогда сложилась очень серьезная эпидситуация, и в группе, которая не принимала „Амиксин“, к сожалению было 74% заболевших. Среди принимавших „Амиксин“ — было всего 11% заболевших”, — пояснил он.

В целом, “Амиксин” имеет длительный успешный опыт применения в Украине и других странах бывшего Советского Союза. Этот опыт насчитывает более 20 лет. Препарат прошел комплексные доклинические и клинических исследования и разрешен Минздравом для применения в Украине в качестве противовирусного лекарственного средства.

“Амиксин” доступен на всей территории нашей страны, он очень популярен, достаточно часто применяется больными и занимает лидирующие позиции в секторе противовирусных и иммуномоделирующих препаратов“, — уточнил Редер.

Препарат уже вчера был передан в 4 области Украины для обеспечения пограничной службы.

“Таким образом, я думаю, что мы охватим все области, которые в этом нуждаются и будут использовать препарат. Также, вчера „Амиксин“ направлен в инфекционные больницы в 28 городах всех областей страны. Мы предложили нашу помощь и уже договорились еще и с Одесским аэропортом. Ему тоже безоплатно передаем препарат для 530 сотрудников, которые находятся сегодня в первых рядах тех, кто может контактировать с больными”, — уточнил Редер.

Он отметил, что препарат рекомендовано принимать в строгом соответствии с инструкцией и консультироваться со специалистами-медиками.

“Профилактика — это 1 таблетка в неделю на период, когда возникает более высокая опасность заболеть. Есть рекомендации по терапевтическому применению, в данном случае, с СНБО мы договорились, что четко следуем модели профилактического применения.

Наши специалисты консультируют медсанчасти, сотрудников погрансужбы. Препарат сопровождается утвержденными инструкциями, которые четко описывают все возможные особенности применения и возможные побочные действия, которые, кстати, достаточно редки, и, к счастью, не приводили к серьезным последствиям”, — добавил Редер.

Он выразил надежду на то, что такие меры действительно помогут украинским служащим и врачам уберечься от риска заражения.

СПРАВКА: В Украине проводились доклиническое испытание “Амиксина” против вируса птичьего гриппа, которые показали высокую эффективность препарата. Исследование было проведено в Украинской Академии аграрных наук Национального Научного Центра “Институт Экспериментальной и Клинической Ветеринарной медицины”. В стерильных боксах в двух клетках поместили по 100 индюшат. В одной клетке — контрольная группа, в другой — индюшатам давали “Амиксин”. В контрольной группе после заражения птичьим гриппом погибли 100% особей птицы. Во второй группе через сутки после заражения — 1 погибший, 99 — выживших.

Также, действующее вещество “Амиксина” — молекула тилорона, согласно заключениям американских ученых, является агентом, потенциально противодействующим известному вирусу Эбола.

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