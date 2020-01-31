Українські фармвиробники включилися в протистояння коронавірусу

“Ми виступили з ініціативою, нашу соціальну ініціативу підтримали, і відбулася зустріч з главою РНБО Олексієм Даніловим. У ситуації, що склалася з черговою проблемою, яка набуває міжнародного масштабу, яка турбує і населення, і влада, — ми взяли для себе рішення не бути осторонь і спробувати запропонувати все, що ми можемо, для протидії розвитку можливого негативного розвитку ситуації.

Ми представили РНБО України наш препарат, який добре відомий населенню і медикам, який володіє, перш за все, імуномодулюючою, а також прямою противірусною дією”, — розповів він.

За словами Редера, на сьогодні тільки початі пошуки препарату, який може на 100% зупинити поширення коронавірусу. Йдуть дослідження, західні країни і Китай приступили до розробки вакцини, але на завершення цієї роботи буде потрібно ще чимало часу.

“Я впевнений, що пройде якийсь час і, поза сумнівом, світ впорається і з цим вірусом. Ну а сьогодні ми можемо сказати однозначно тільки те, що застосування нашого препарату дає високі шанси посилити імунний захист населення, імунний статус людей, які можуть зіткнутися з цією хворобою. Це в істотному ступені підвищує вірогідність не зараження. Або більш легкого перебігу хвороби, і це надзвичайно важливо”, — пояснив він.

Редер уточнив, що ні в якому разі не хоче допустити маніпуляцій на тему: “Аміксин” — панацея від вірусу“.

“Ми не претендуємо на панацею і не говоримо про те, що конкретно препарат „Аміксин“ буде ефективним при лікуванні коронавірусу. Я б хотів максимально попередити можливі маніпуляції на цей рахунок. Однак, ми абсолютно однозначно можемо сказати, що застосування „Аміксину“ сприяє збільшенню ступеню захисту людського організму, дає високі шанси не захворіти. Або, якщо і захворіти, не дай бог, то перенести захворювання в більш легкій формі — без згубних наслідків для життя і здоров’я пацієнта”, — уточнив він.

В цілому, як пояснив Редер, від вірусу може існувати як специфічна, так і неспецифічна захист. Специфічним захистом є вакцина, якою в світі поки немає.

“Аміксин” ж є неспецифічним захистом. Незалежно від того, який вірус атакує організм людини, “Аміксин” активує, перш за все, внутрішні сили, збільшує вироблення ендогенного інтерферону і, тим самим, істотно підвищує шанси не бути зараженим.

“Аміксин” ефективний проти більшості вірусів, що викликають ГРВІ. Саме тому він може застосовуватися в тих випадках, коли не встановлено, який вірус курсує навколо. Як правило, якщо вакцинація відбувається конкретно таргетно проти одного або декількох штамів вірусів, то, на жаль, як правило, в сезон в обігу іноді до 200 різних вірусів. І саме в цьому випадку, я б сказав, надзвичайно вигідний і надзвичайно доречний “Аміксин”, який не специфічний“, — розповів він.

Коли людина застосовує “Аміксин”, через досить короткий час у неї значимо підвищується рівень ендогенного інтерферону в організмі. Ендогенний інтерферон — це, умовно, концентрація клітин-кілерів, клітин, які вбивають чужорідні віруси, що потрапляють в організм. Їх концентрація підвищується і, відповідно, зростає ступінь захисту, уточнив Редер.

“Саме тому ми припускаємо, і для цього є вагомі підстави, що „Аміксин“ значно підвищить ймовірність не захворіти. Ми вийшли на РНБО з ініціативою безкоштовної передачі певної кількості препарату для профілактики захворювання в ті державні установи, які знаходяться „на фронті“. На першій лінії можливого зіткнення із зараженими пацієнтами. Це — прикордонна служба, перш за все, і це інфекційні лікарні, які визначені Міністерством охорони здоров’я як базові для прийому хворих. Це та група ризику, той самий випадок, коли, люди наражаються на небезпеку зустрітися з вірусом.

В результаті обговорення в РНБО, а воно було надзвичайно конструктивним, дуже чітким і системним, ми прийшли до домовленостей про передачу 100 тис. доз „Аміксину“ безкоштовно в прикордонслужбу України і 100 тис. доз „Аміксину“ в різні інфекційні лікарні, які є опорними центрами для прийому можливих хворих, бог дасть — їх не буде, але можливих хворих”, — розповів гендиректор “ІнтерХіму”.

Як зазначив Редер, “Аміксин” показав свою надзвичайно високу ефективність під час епідемії в 1999 році.

“Він застосовувався в якості профілактики серед працівників аеропортів. Тоді у нас було проведено клінічне спостереження. Різниця між групою працівників, які не застосовували препарат, і тієї, де „Аміксин“ застосовували — була більш ніж переконливою. Тоді склалася дуже серйозна епідситуація, і в групі, яка не приймала „Аміксин“, на жаль було 74% хворих. Серед брали „Аміксин“ — було всього 11% хворих”, — пояснив він.

В цілому, “Аміксин” має тривалий успішний досвід застосування в Україні та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Цей досвід налічує більше 20 років. Препарат пройшов комплексні доклінічні і клінічні дослідження і дозволений МОЗ для застосування в Україні в якості противірусного лікарського засобу.

“Аміксин” доступний на всій території нашої країни, він дуже популярний, досить часто застосовується хворими і займає лідируючі позиції в секторі противірусних і іммуномоделюючих препаратів“, — уточнив Редер.

Препарат вже вчора був переданий в 4 області України для забезпечення прикордонної служби.

“Таким чином, я думаю, що ми охопимо всі області, які цього потребують і будуть використовувати препарат. Також, вчора „Аміксин“ був направлений в інфекційні лікарні в 28 містах всіх областей країни. Ми запропонували нашу допомогу і вже домовилися ще і з Одеським аеропортом. Йому теж безоплатно передаємо препарат для 530 співробітників, які знаходяться сьогодні в перших рядах тих, хто може контактувати з хворими”, — уточнив Редер.

Він зазначив, що препарат рекомендовано приймати в суворій відповідності з інструкцією і консультуватися з фахівцями-медиками.

“Профілактика — це 1 таблетка на тиждень на період, коли виникає більш висока небезпека захворіти. Є рекомендації по терапевтичного застосування, в даному випадку, з РНБО ми домовилися, що чітко слідуємо моделі профілактичного застосування.

Наші фахівці консультують медсанчастини, співробітників прикордонслужби. Препарат супроводжується затвердженими інструкціями, які чітко описують всі можливі особливості застосування і можливі побічні дії, які, до речі, досить рідкісні, і, на щастя, не приводили до серйозних наслідків”, — додав Редер.

Він висловив надію на те, що такі заходи дійсно допоможуть українським службовцям і лікарям уберегтися від ризику зараження.

ДОВІДКА: В Україні проводилися доклінічне випробування “Аміксину” проти вірусу пташиного грипу, які показали високу ефективність препарату. Дослідження було проведено в Українській Академії аграрних наук Національного Наукового Центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”. У стерильних боксах в двох клітках помістили по 100 індичат. В одній клітці — контрольна група, в іншій — індичатам давали “Аміксин”. У контрольній групі після зараження пташиним грипом загинули 100% особин птиці. У другій групі через добу після зараження — 1 загиблий, 99 — вижили.

Також, діюча речовина “Аміксину” — молекула тилорону, згідно з висновками американських вчених, є агентом, потенційно протидіє відомому вірусу Ебола.