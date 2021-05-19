Украинские договоры будет проверять ИТ-система Contractum
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская продуктовая ИТ-компания ЛИГА: ЗАКОН представила рынку новый функционал в системе управления бизнес-рисками LIGA360 - платформу для диджитализации договорной работы под названием Contractum. Презентация прошла в онлайн-формате с участием экспертов-юристов и разработчиков продукта.
Contractum - это облачная система, которая автоматизирует работу с договорами и позволяет минимизировать риски на всех этапах работы с договорами от получения требований заказчиков к постановке договора на мониторинг и его отслеживания.
Contractum, как комплексная система автоматизации договорной работы, входит в профессиональные решения LIGA360 для специалистов. Таким образом, благодаря синергии использования различных информационных продуктов компании ЛИГА: ЗАКОН, специалисты любой компании получат надежный инструмент, который поможет избежать рисков при работе с договорами и настроить единое информационное поле для автоматизации договорной работы всего бизнеса.
Ольга Таранова, продуктовый директор ЛИГА: ЗАКОН:
«Создание LIGA360 - это не дань моде и не рыночный тренд. Мы искренне хотели дать нашим клиентам единое комплексное решение, где все продукты интегрированы между собой в одной технологической и информационной среде. Представляя сегодня платформу автоматизации договорной работы Contractum мы удовлетворяем еще один большой запрос пользователей по контролю договорной работы и избежания факторов риска».
Новая система Contractum позволяет анализировать не только свои договоры, но и проекты договоров, полученных от контрагентов.
Система выполняет следующие функции:
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- автоматически определяет и отражает для пользователя нормативное регулирование, правовые позиции и аналитику по договору в соответствии с его типом,
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- автоматически выделяет нормативно-правовые акты и судебные решения, которые упоминаются в тексте договора, а также позволяет поставить нормативно-правовой акт на мониторинг,
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- обеспечивает правовую гигиену договора: выявляет ошибки в нумерации, наименовании сторон, использовании юридически не значимых слов,
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- ускоряет анализ договора юристом, показывая перекрестное упоминание пунктов договора,
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- автоматически формирует структуру договора и сравнивает ее с шаблонной структурой в соответствии с типом договора, тем самым показывая какие именно разделы пользователь не учел,
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- автоматически формирует тайм-лайн договора, позволяя пользователю ставить на мониторинг ключевые даты,
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- автоматически выделяет сторон договора и их реквизиты и позволяет ставить на мониторинг как сторон договора, так и другие компании, которые упоминаются в этом договоре,
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- позволяет выделить слова и фразы, которые можно расценивать как риски, а именно такие слова, как «ущерб», «штраф», «пеня», «претензия», «иск», «компенсация»,
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- собирает все упоминания денежных сумм по тексту договора, позволяя их проанализировать и принять решение о поправках и уточнениях.
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Также Contractum позволяет хранить все договоры в защищенном облачном хранилище. Пользователь сможет упорядочить все свои договоры, создавая понятную структуру хранения, адаптированную под его бизнес-процессы. При этом файлы и папки можно перемещать, удалять, создавать новые.
Система автоматизации договорной работы Contractum позволяет оперативно получать уведомления об изменениях и событиях, относящихся к договору. Модуль smart-сигналы уведомляет пользователя о приближении дат, которые были поставлены на мониторинг за 30, 20, 10, 3 дня и в день наступления, что позволит не пропустить выполнения обязательств по договору. Также smart-сигналы оповещают об изменениях в нормативно-правовых актах и изменениях у контрагентов, поставленных на мониторинг.
Видео презентации Contractum можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=AQRU0i6BpVo