Українські договори буде перевіряти ІТ-система Contractum

Contractum – це хмарна система, яка автоматизує роботу з договорами і дозволяє мінімізувати ризики на всіх етапах роботи з договорами: від отримання вимог замовників до постановки договору на моніторинг та його відстеження.

Contractum, як комплексна система автоматизації договірної роботи, входить в професійні рішення LIGA360 для спеціалістів. Таким чином, завдяки синергії використання різноманітних інформаційних продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН, фахівці будь-якої компанії отримають надійний інструмент, який допоможе уникнути ризиків при роботі з договорами і налаштувати єдине інформаційне поле для автоматизації договірної роботи всього бізнесу.

Ольга Таранова, продуктовий директор ЛІГА:ЗАКОН:

«Створення LIGA360 — це не дань моді і не ринковий тренд. Ми щиро хотіли дати нашим клієнтам єдине комплексне рішення, де всі продукти інтегровані між собою в одному технологічному та інформаційному середовищі. Представляючи сьогодні платформу автоматизації договірної роботи Contractum ми задовольняємо іще один великий запит користувачів щодо контролю договірної роботи та уникнення ризик-факторів».

Нова система Contractum дозволяє аналізувати не лише свої договори, а й проекти договорів, отриманих від контрагентів.

Система виконує наступні функції:



автоматично визначає і відображає для користувача нормативне регулювання, правові позиції та аналітику по договору відповідно до його типу,



автоматично виділяє нормативно-правові акти і судові рішення, що згадуються в тексті договору, а також дозволяє поставити нормативно-правовий акт на моніторинг,



забезпечує правову гігієну договору: виявляє помилки в нумерації, найменуванні сторін, використанні юридично не значимих слів,



прискорює аналіз договору юристом, показуючи перехресне згадування пунктів договору,



автоматично формує структуру договору і порівнює її з шаблонною структурою відповідно до типу договору, тим самим показуючи які саме розділи користувач не врахував,



автоматично формує тайм-лайн договору, дозволяючи користувачеві ставити на моніторинг ключові дати,



автоматично виділяє сторін договору та їх реквізити і дозволяє ставити на моніторинг як сторін договору, так і інші компанії, що згадуються у цьому договорі,



дозволяє виділити слова і фрази, які можна розцінювати як ризики, а саме такі слова, як: «збитки», «штраф», «пеня», «претензія», «позов», «компенсація»,



збирає всі згадки грошових сум по тексту договору, дозволяючи їх проаналізувати і прийняти рішення щодо правок і уточнень.



Також Contractum дає змогу зберігати всі договори в захищеному хмарному сховищі. Користувач зможе впорядкувати всі свої договори, створюючи зрозумілу структуру зберігання, адаптовану під його бізнес-процеси. При цьому файли і папки можна переміщати, видаляти, створювати нові.

Система автоматизації договірної роботи Contractum дозволяє оперативно отримувати сповіщення про зміни та події, які стосуються договору. Модуль smart-сигнали повідомляє користувача про наближення дат, які були поставлені на моніторинг, за 30, 20, 10, 3 дні і в день настання, що дасть змогу не пропустити виконання зобов’язань за договором. Також smart-сигнали сповіщають про зміни в нормативно-правових актах та змінах в контрагентів, поставлених на моніторинг.

Відео презентації Contractum можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=AQRU0i6BpVo