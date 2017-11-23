Украинские мужчины с начала года 8 тыс. раз сообщили о насилии в семье

"В Украине за 9 месяцев 2017 года зафиксировано около 72 тыс. обращений по поводу насилия в семье. Из них относительно насилия по отношению к детям поступило около 600 обращений, от женщин - более 60 тыс., от мужчин - около 8 тыс. обращений", - привел данные П.Розенко.

По его словам, такое количество обращений на первом этапе свидетельствует о том, что люди осознают, что можно и нужно защищать свои права.

"Безусловно, речь идет прежде всего о необходимости усиления уголовной ответственности за совершение насилия в семье. Но кроме карательных механизмов, государство имеет и другие - речь идет о коррекционных программах и превентивной работе. Ведь сегодня только каждый 4-й направлен и каждый 74-й с тех, кто находился на учете в органах Национальной полиции, проходит коррекционные программы. А в ряде областей (Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Полтавская, Сумская, Херсонская и Черниговская) вообще нет специалистов для проведения коррекционных программ и механизм превентивности совершения обидчиками насилия не действует", - отметил П.Розенко.

По его словам, на решении этих проблем будет сосредоточено внимание правительства в ближайшее время.

Напомним, в Нацполиции сообщили, что 45% от общего количества зарегистрированных преступлений составляют правонарушения незначительного уровня общественной опасности.