Українські чоловіки з початку року 8 тис. разів повідомили про насильство в сім'ї

"В Україні протягом 9 місяців 2017 року зафіксовано близько 72 тис. звернень з приводу насильства в сім'ї. З них щодо насильства по відношенню до дітей надійшло біля 600 звернень, від жінок - понад 60 тис., від чоловіків – близько 8 тис. звернень", - навів дані П.Розенко.

З його слів, така кількість звернень на першому етапі свідчить про те, що люди усвідомлюють, що можна і потрібно захищати свої права.

"Безумовно, йдеться насамперед про необхідність посилення кримінальної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Але окрім каральних механізмів, держава має й інші - йдеться про корекційні програми і превентивну роботу. Адже сьогодні лише кожен 4-ий направлений і кожен 74-ий з тих, хто перебував на обліку в органах Національної поліції, проходить корекційні програми. А в низці областей (Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Полтавська, Сумська, Херсонська та Чернігівська) взагалі немає фахівців для проведення корекційних програм і механізм превентивності скоєння кривдниками насильства не діє", - зауважив П.Розенко.

З його слів, на вирішенні цих проблем буде зосереджена увага уряду найближчим часом.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що 45% від загальної кількості зареєстрованих злочинів становлять правопорушення незначного рівня суспільної небезпеки.