Украинские борцы выиграли четыре награды на юношеском чемпионате мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В хорватском Загребе завершился розыгрыш наград мирового первенства по борьбе среди юношей. По итогам турниров в копилке "сине-желтой" сборной четыре медали, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта Украины.
Украинские вольники завоевали три награды - "золото" и две "бронзы".
Наша соотечественница Антонина Кулагина завоевала титул чемпионки мира среди спортсменок весовой категории до 61 кг.
Элина Пышкина (73 кг) и Амина Пономарева (43 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала.
Представитель греко-римского стиля борьбы - Геннадий Завертайло стал серебряным призером первенства среди спортсменов в весовой категории 45 кг.
Как сообщал УНН, аналогичное количество наград получили наши взрослые борцы на турнире в Грузии.