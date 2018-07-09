Украинские борцы выиграли четыре награды на юношеском чемпионате мира

Украинские вольники завоевали три награды - "золото" и две "бронзы".

Наша соотечественница Антонина Кулагина завоевала титул чемпионки мира среди спортсменок весовой категории до 61 кг.

Элина Пышкина (73 кг) и Амина Пономарева (43 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала.

Представитель греко-римского стиля борьбы - Геннадий Завертайло стал серебряным призером первенства среди спортсменов в весовой категории 45 кг.

Как сообщал УНН, аналогичное количество наград получили наши взрослые борцы на турнире в Грузии.