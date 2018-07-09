Українські борці виграли чотири нагороди на юнацькому чемпіонаті світу

Українські вільники здобули три нагороди – "золото" та дві "бронзи".

Наша співвітчизниця Антоніна Кулагіна завоювала титул чемпіонки світу серед спортсменок вагової категорії до 61 кг.

Еліна Пишкіна (73 кг) та Аміна Пономарьова (43 кг) піднялися на третю сходинку п’єдесталу.

Представник греко-римського стилю боротьби – Генадій Завертайло став срібним призером першості серед спортсменів у ваговій категорії 45 кг.

Як повідомляв УНН, аналогічну кількість нагород здобули наші дорослі борці на турнірі в Грузії.