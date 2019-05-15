Украинские боксеры сделали рывок в топ-10 рейтинга WBC
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Боксеры из Украины Сергей Деревянченко и Виктор Постол улучшили позиции в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает УНН со ссылкой на WBC.
В среднем весе Деревянченко поднялся на четыре ступени — с 8 на 4. Выше него находятся только Камил Шеремета, Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Чемпионом данного дивизиона является мексиканец Сауль Альварес.
В полусреднем весе Виктор Постол, который является официальным претендентом на титул, добавил две строки — с 4 на 2. Впереди него находится только Джош Тейлор, а чемпионом является Хосе Рамирес.
Напомним, что Деревянченко возглавил рейтинг IBF.