Українські боксери зробили ривок в топ-10 рейтингу WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Боксери з України Сергій Дерев’янченко та Віктор Постол покращили позиції в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), повідомляє УНН з посиланням на WBC.
У середній вазі Дерев’янченко піднявся на чотири сходинки — з 8 на 4. Вище нього знаходяться тільки Каміл Шеремета, Деніел Джейкобс і Геннадій Головкін. Чемпіоном даного дивізіону є мексиканець Сауль Альварес.
В напівсередній вазі Віктор Постол, який є офіційним претендентом на титул, додав два рядки — з 4 на 2. Попереду нього знаходиться лише Джош Тейлор, а чемпіоном є Хосе Рамірес.
Нагадаємо, що Дерев’янченко очолив рейтинг IBF.