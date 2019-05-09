Український боксер очолив рейтинг IBF
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) піднявся на провідне місце оновленої версії рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF), інформує УНН з посиланням на IBF.
Наш співвітчизник після перемоги за суддівськими записками над німцем Джеком Кулкаєм покращив перебування в рейтингу з 3-го на 1-й рядок середньої ваги.
Також Дерев'янченко став офіційним претендентом на бій із чемпіоном мексиканцем Саулем Альваресом.
Відзначимо, що в рейтингах IBF у другій найлегшій вазі інший українець Арнольд Хегай опустився з 8-ї на 7 місце.