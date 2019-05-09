Украинский боксер возглавил рейтинг IBF
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поднялся на ведущее место обновленной версии рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), информирует УНН со ссылкой на IBF.
Наш соотечественник после победы по судейским запискам над немцем Джеком Кулкаем улучшил пребывание в рейтинге с 3-го на 1-ю строчку средней тяжести.
Также Деревянченко стал официальным претендентом на бой с чемпионом мексиканцем Саулем Альваресом.
Отметим, что в рейтингах IBF во втором легчайшем весе другой украинец Арнольд Хегай опустился с 8 на 7 место.