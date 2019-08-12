Украинские боксеры выиграли 25 медалей на ЧЕ в Тбилиси
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Тбилиси прошли заключительные финальные поединки Чемпионата Европы по боксу среди школьников, который в течение последней недели проходил в столице Грузии, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
По результатам последнего соревновательного дня "сине-желтая" команда положила в копилку полный медальный комплект и получила наибольшее количество наград среди всех сборных команд-участниц соревнований, а именно 25 наград среди которых: шесть "золотых", девять "серебряных" и десять бронзовых медалей.
"Мы в очередной раз подтвердили, что именно украинский бокс является, на сегодняшний день на передовых позициях в Европе и мире. Я рад тому, что наша молодежь получила такое большое количество наград в честной и бескомпромиссной борьбе. Фактически для каждого из них это был один из первых и гарантированно самый ответственный спортивный старт в начале их боксерского пути. для кого-то этот старт оказался удачным, для кого нет. кто-то дошел до медального зачета, а кто остановился в шаге от наград. Однако, я убежден, что для всех наших сборников это был действенный спортивный "экзамен", с которым наши юноши справились ", - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.
Примечательно, что на высшую ступеньку пьедестала в Тбилиси сошли - Аурика Кострицкая (весовая категория до 42 кг), Полина Мищенко (до 44 кг), Богдан Челдик (56 кг), Алексей Степанов (до 72 кг), Илья Павлов (76 кг) и Егор Ткаченко (до 80 кг).
Напомним, что в апреле сборная Украины по боксу получила нового наставника.