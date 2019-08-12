Украинские боксеры выиграли 25 медалей на ЧЕ в Тбилиси

ukru
Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 14312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 105699 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 104670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133336 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142541 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129778 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131151 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153298 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

7 марта, 05:09 • 45431 просмотра
Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

7 марта, 05:31 • 36851 просмотра
В Тернопольской области есть попадание в критический промышленный объект: что известно о последствиях

В Тернопольской области есть попадание в критический промышленный объект: что известно о последствиях

7 марта, 05:36 • 30945 просмотра
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 27013 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 53426 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 105699 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 142028 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 154314 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 213138 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 193722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 8270 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 21575 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 23040 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123282 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 134676 просмотра
Актуальное
Украинские боксеры выиграли 25 медалей на ЧЕ в Тбилиси

Украинские боксеры выиграли 25 медалей на ЧЕ в Тбилиси

Киев  •  УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Тбилиси прошли заключительные финальные поединки Чемпионата Европы по боксу среди школьников, который в течение последней недели проходил в столице Грузии, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

По результатам последнего соревновательного дня "сине-желтая" команда положила в копилку полный медальный комплект и получила наибольшее количество наград среди всех сборных команд-участниц соревнований, а именно 25 наград среди которых: шесть "золотых", девять "серебряных" и десять бронзовых медалей.

"Мы в очередной раз подтвердили, что именно украинский бокс является, на сегодняшний день на передовых позициях в Европе и мире. Я рад тому, что наша молодежь получила такое большое количество наград в честной и бескомпромиссной борьбе. Фактически для каждого из них это был один из первых и гарантированно самый ответственный спортивный старт в начале их боксерского пути. для кого-то этот старт оказался удачным, для кого нет. кто-то дошел до медального зачета, а кто остановился в шаге от наград. Однако, я убежден, что для всех наших сборников это был действенный спортивный "экзамен", с которым наши юноши справились ", - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Примечательно, что на высшую ступеньку пьедестала в Тбилиси сошли - Аурика Кострицкая (весовая категория до 42 кг), Полина Мищенко (до 44 кг), Богдан Челдик (56 кг), Алексей Степанов (до 72 кг), Илья Павлов (76 кг) и Егор Ткаченко (до 80 кг).

Напомним, что в апреле сборная Украины по боксу получила нового наставника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы